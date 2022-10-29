Украина не останавливает работу "зернового коридора", несмотря на действия России, - МИУ

"Хотим подчеркнуть, что реализация "Инициативы" несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания "Инициативы"), 23 сентября – на порт "Одесса", а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру", - говорится в заявлении министерства.

Согласно данным мининфраструктуры, с 1 августа, с момента выхода из украинского порта "Одесса" первого судна, было экспортировано более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн - в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

"Вместе с тем, подчеркиваем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИУ.