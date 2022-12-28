ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина цементирует ЕС и свободный мир своей борьбой, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 19:00
Украина цементирует ЕС и свободный мир своей борьбой, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, подчеркнул, что именно Украина объединила Европейский союз и предоставила каждому союзнику нашей страны историческую возможность - быть победителем вместе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-страницу Офиса президента Украины.

"За десять месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать - насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу обрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу… Именно Украина объединила Европейский союз… Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность - быть победителем вместе с Украиной", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что большинство стран мира перестали озираться на РФ и думать, "услышит ли их Россия". Он уверен, что в настоящее время мир действительно ждет от Украины то, что она может дать Европе и миру. А еще ЕС впервые в истории помогает защищаться от столь масштабной агрессии.

"Ряд европейских стран впервые изменили свое законодательство и свои политические правила и оказывают военную помощь нашему государству, а некоторые впервые в истории пересмотрели понятие нейтралитета и помогают Украине противостоять полномасштабной российской агрессии", - констатировал президент.

Вместе с тем, он отметил, что Российская Федерация обязательно будет привлечена к ответственности за военные преступления, и механизм для этого уже разрабатывается.

Также глава государства озвучил принципы, которые Украина должна сейчас соблюдать - единство, безопасность, справедливость.

"Украина цементирует ЕС и весь свободный мир своей борьбой за свободу и мир... Это главное наше достижение во внешней политике. Мы сделали очевидным для всех, что без Украины ни одно объединение в Европе не будет сильным", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде и привел главные тезисы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну