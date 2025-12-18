Украина сделала шаг к европейской платежной зоне SEPA: Кабмин одобрил пакет проектов

В ведомстве отметили, что речь идет о стратегическом шаге в направлении интеграции Украины в европейское финансовое пространство, которое охватывает более 500 млн граждан и бизнес в 42 странах Европы.

"Законопроекты направлены на приведение украинского законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствие со стандартами ЕС и FATF, что является неотъемлемой составляющей выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграционного процесса", - говорится в заметке министерства финансов.

Что предусматривает присоединение к SEPA

В частности, законопроекты предусматривают создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрировать Минфин. В реестр будут вноситься только базовые данные - IBAN счета, имя владельца и название банка. Информация об остатках средств, движении денег или содержимом сейфов храниться не будет.

Доступ к этим сведениям будут иметь исключительно уполномоченные государственные органы, среди которых Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, прокуратура, НАБУ, БЭБ, ГБР, Национальная полиция и СБУ. Получение информации возможно только через защищенные каналы и в рамках расследования серьезных преступлений.

Также документы предусматривают введение Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов, совершенствование механизмов проверки бенефициаров юридических лиц и усиление требований к добропорядочности владельцев финансовых учреждений.

Кроме того, планируется расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга и усилить защиту обличителей в этой сфере.

В Минфине уточнили, что нормы относительно функционирования реестров счетов и бенефициаров трастов вступят в силу только после вступления Украины в ЕС, тогда как другие положения начнут действовать после принятия и официального обнародования законов.

Сколько удастся сэкономить

По подсчетам Министерства финансов, после присоединения к SEPA ежегодная экономия на международных переводах может составить от 70 до 100 млн евро.

Для примерно 120 тысяч малых и средних предприятий, которые регулярно экспортируют товары и услуги в Евросоюз, средний годовой эффект составит около 4 тысяч евро на одну компанию.