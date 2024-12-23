Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Воздушные атаки России

По данным аналитиков, российские военные изготовили уже около 12 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Об этом свидетельствуют серийные номера на корпусах сбитых БпЛА.

В то же время, украинские дроны уничтожили склад с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов, который располагался на территории российской экономической зоны "Алабуга".

Тем временем Северная Корея, вероятно, готовит отправку в Россию новых солдат и техники.

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