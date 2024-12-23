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Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Фото: агрессор не прекращает терроризировать Украину и ее население ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 23 декабря российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг запускал беспилотники в течение всего дня. Ближе к вечеру вражеских объектов значительно увеличилось.

По последним данным военных, по состоянию на 22:32, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • несколько групп в Харьковской области, курс - северо-западный и северо-восточный;
  • на севере Сумской области, курс северо-западный;
  • в Полтавской области, курс северо-западный.

В 23:08 была объявлено угроза применения врагом ударных БпЛА в Черниговской области.

По состоянию на 00:10, согласно данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • новые группы на востоке Харьковской области, курс - западный;
  • в Сумской области, курс северо-западный на Черниговскую область;
  • в Полтавской области в направлении Миргорода с северо-востока.

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

По данным аналитиков, российские военные изготовили уже около 12 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Об этом свидетельствуют серийные номера на корпусах сбитых БпЛА.

В то же время, украинские дроны уничтожили склад с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов, который располагался на территории российской экономической зоны "Алабуга".

Тем временем Северная Корея, вероятно, готовит отправку в Россию новых солдат и техники.

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