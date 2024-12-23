Зеленский подтвердил, что КНДР может отправить в Россию новых солдат и технику

Северная Корея может увеличить военную помощь России. Речь об отправке новых солдат и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По его словам, во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на фронте и Курской операции.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, по предварительным данным, количество убитых и раненых в рядах северокорейцев в Курской области составляет более 3 тысяч солдат.

Глава государства обратил внимание, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах увеличивается пропорционально росту сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном. Важно, чтобы мир понял такую связь.

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - подчеркнул президент.