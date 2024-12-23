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Зеленский подтвердил, что КНДР может отправить в Россию новых солдат и технику

Киев, Понедельник 23 декабря 2024 17:49
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Зеленский подтвердил, что КНДР может отправить в Россию новых солдат и технику Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея может увеличить военную помощь России. Речь об отправке новых солдат и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на фронте и Курской операции.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, по предварительным данным, количество убитых и раненых в рядах северокорейцев в Курской области составляет более 3 тысяч солдат.

Глава государства обратил внимание, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах увеличивается пропорционально росту сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном. Важно, чтобы мир понял такую связь.

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - подчеркнул президент.

Данные южнокорейской разведки

Напомним, ранее разведка Южной Кореи сообщала, что Северная Корея готовится к отправке в Россию новых солдат. Также Пхеньян планирует поставки в РФ дополнительной техники, включая дроны-камикадзе.

При этом в разведке уточняли, что потери КНДР в войне против Украины оцениваются в 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых).

Стоит заметить, что еще в конце октября Главное управление разведки Минобороны Украины отмечало, что в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских солдат.

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