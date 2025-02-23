Украина знает о планах России минимум до 2030 года, - глава СВР

Иващенко заявил, что Служба внешней разведки Украины объективно понимает и работает с угрозами, которые сегодня существуют.

"Понимаем и вызовы будущего... Мы сегодня понимаем, что происходит внутри РФ, какие там планы, процессы. Планы в отношении Украины, планы в отношении других государств. Мы изучили и продолжаем изучать сильные и слабые стороны противника. Мы осведомлены о перспективных планах, осведомлены об этих планах как минимум до 2030 года", - подчеркнул он.

В то же время руководитель СВР подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну в Украине.

"Хочет ли РФ и Путин завершать войну? Нет, не хочет. Сегодня России нужна вся Украина, все ее территории, все земли. Завтра ей будут нужны государства Восточной Европы, а затем - страны Центральной Азии", - отметил он.