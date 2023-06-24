Украина сможет защитить Европу: Зеленский призвал предоставить все оружие

"Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим", - сказал он.

По его словам, безопасность восточного фланга Европы "держится только на нашей обороне, и именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны - это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире".

Зеленский подчеркнул, что украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты - "это все то, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории".

"И когда мы обращаемся об F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальная защита. Это то, что нужно. Сейчас - время предоставить все необходимое для защиты оружие", - добавил он.

Бунт Пригожина

Напомним, владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска шли на Москву, подойдя к столице на расстояние в 200 км.

Однако вечером 24 июня Пригожин заявил, что прекращает поход на Москву. "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал он.

До этого Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным, согласовав их с Владимиром Путиным.

Лукашенко утверждает, что договорился с Пригожиным "об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.