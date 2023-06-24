Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным

Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с лидером группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Утверждается, что переговоры согласованы с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство " Белта ".

Согласно сообщению, Путин и Лукашенко сегодня утром "договорились о совместных действиях" в отношении группы "Вагнера".

Переговоры Лукашенко с Пригожиным "длились в течение всего дня".

"В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в сообщении.

При этом Пригожин якобы принял предложение Лукашенко "об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.

Конец бунта Пригожина

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что за сутки его войска подошли на расстояние в 200 км от Москвы.

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал он.

Напомним, владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска шли на Москву, захватывая города.

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.