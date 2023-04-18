RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы

Фото: Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" добавляют, что в течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E рассмотрят дальнейшее увеличение пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину.

В компании отметили, что решение о поэтапном увеличении импорта электроэнергии приняли еще в июне прошлого года. Тогда пропускная способность составляла только 100 МВт.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Также мы писали, что на прошлой неделе Украина начала снова поставлять электроэнергию в Польшу и Молдову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергия