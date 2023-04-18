Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы

Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше", - сказано в сообщении компании.
В "Укрэнерго" добавляют, что в течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E рассмотрят дальнейшее увеличение пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину.
В компании отметили, что решение о поэтапном увеличении импорта электроэнергии приняли еще в июне прошлого года. Тогда пропускная способность составляла только 100 МВт.
Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.
Также мы писали, что на прошлой неделе Украина начала снова поставлять электроэнергию в Польшу и Молдову.
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