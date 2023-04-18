Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы

"Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" добавляют, что в течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E рассмотрят дальнейшее увеличение пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину.

В компании отметили, что решение о поэтапном увеличении импорта электроэнергии приняли еще в июне прошлого года. Тогда пропускная способность составляла только 100 МВт.