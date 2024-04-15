Украина сможет бить за линией фронта: Норвегия обещает F-16 с новейшим вооружением

Коалиция истребителей передаст Украине значительное количество самолетов F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта.
Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать обновленные норвежские F-16, которые в хорошей форме", - бешенство он.
По его словам, Норвегия вместе с датскими и нидерландскими коллегами проводит подготовку украинских пилотов. "И, возможно, там будут даже дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины", - добавил он.
Отвечая на вопрос РБК-Украина о количестве самолетов, Эйде отметил, что Норвегия сотрудничает сейчас с Данией, Нидерландами, Соединенным Королевством.
"Там будет значительное количество. Когда вы спрашиваете сколько будет от Норвегии (F-16-ред.), не могу вам сказать точное количество, потому что там в том числе и обновленные самолеты, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе. Буду здесь осторожным", - сказа он.
Эйде сообщил, что имеет опыт в обороне и знает, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того как ее оснастить.
"Потому что это очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Поэтому вместе как система это будет значительный вклад. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, они будут с новейшим вооружением", - добавил министр.
В прошлом году союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.
Чем важны эти самолеты F-16 и когда ждать первые поставки – в материале РБК-Украина.