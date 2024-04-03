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Украина смогла эвакуировать еще семь детей с оккупированных территорий, - Лубинец

Автор: Наталья Кава

Украина смогла эвакуировать еще семь детей с семьями из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как рассказал Лубинец, некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей. Их заставляли брать российские паспорта, а дети должны были учиться в школе по канонам "русского мира".

Кроме того, россияне могли мобилизовать на войну подростков, которые вскоре должны были стать совершеннолетними.

"Родители детей в нашем Центре защиты прав ребенка озвучили, что перспективы будущего на ВТО не вписываются в дальнейшее видение жизни их семей, поэтому приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию", - написал Лубинец.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

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