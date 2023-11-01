Украина меняет ПДД: главные нововведения, о которых должен знать каждый водитель

Правила дорожного движения в Украине приближаются к стандартам Евросоюза. Для водителей вступили в силу важные изменения ПДД, касающиеся мест парковки, включения ходовых огней, безопасности детей и маркировки учебных авто.
Более подробно о новых правилах для транспортных средств – на РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: постановления Кабмина №1105, №1128, №1306 (О Правилах дорожного движения), телеграм-канал Патрульной полиции Украины.
Для безопасного движения транспортных средств в осенне-зимний сезон ранее водители должны включать ходовые огни или ближний свет фар при движении за пределами населенных пунктов даже в светлое время суток. Правило действовало в период 1 октября – 1 мая.
Однако 20 октября 2023 Кабмин принял изменения к этой норме. Временные промежутки были отменены.
Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями (в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближним светом фар) постоянно – в любое время суток и года.
Как отметили в Патрульной полиции, подобная практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней, количество ДТП в светлое время дня снизилось на 10-15% (данные Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения).
Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.
В постановлении правительства от 27 октября 2023 была изменена терминология и внешний вид значков для учебных транспортных средств:
Норма ПДД вступит в силу через 6 месяцев – в апреле 2024.
Фото: новый маркировочный знак для учебных транспортных средств (kmu.gov.ua)
Требования к перевозке детей в авто усилились. Если ребенок имеет рост до 150 см, в салоне транспортного средства он должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности.
Также запрещается перевозка детей ростом до 150 см на заднем сиденье мопедов, мотоциклов.
Перевозка детей без автокресла допускается в следующих транспортных средствах:
Отметим, что предыдущая норма запрещала перевозку в машине маленьких пассажиров ростом до 145 см без использования детских удерживающих систем.
Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.
В изменениях в ПДД уточнена маркировка для зон, где можно останавливаться на автомагистралях.
Речь идет о следующих дорожных знаках:
Фото: дорожные знаки для обозначения разрешенных мест стоянки (wikimedia.org)
Если на определенном участке дороги нет знака о разрешении на стоянку, водителю запрещено делать там остановку.
Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.
Напомним, что с 29 октября 2023 обучение в автошколе по теории вождения стало необязательным. Украинцы могут самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что МВД обновило онлайн-тренажер для подготовки к экзамену по теории ПДД. Будущие водители смогут подготовиться к экзамену прямо дома.