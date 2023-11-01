Украина меняет ПДД: главные нововведения, о которых должен знать каждый водитель

Включение ходовых огней вне города

Для безопасного движения транспортных средств в осенне-зимний сезон ранее водители должны включать ходовые огни или ближний свет фар при движении за пределами населенных пунктов даже в светлое время суток. Правило действовало в период 1 октября – 1 мая.

Однако 20 октября 2023 Кабмин принял изменения к этой норме. Временные промежутки были отменены.

Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями (в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближним светом фар) постоянно – в любое время суток и года.

Как отметили в Патрульной полиции, подобная практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней, количество ДТП в светлое время дня снизилось на 10-15% (данные Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения).

Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.

Маркировка для учебных транспортных средств

В постановлении правительства от 27 октября 2023 была изменена терминология и внешний вид значков для учебных транспортных средств:

термин "Учбовий транспортний засіб" заменен на "Навчальний транспортний засіб" .

. знак на авто в виде буквы "У" заменят. Это будет треугольник с красными гранями и черной буквой "Н" внутри на белом фоне.

Норма ПДД вступит в силу через 6 месяцев – в апреле 2024.

Фото: новый маркировочный знак для учебных транспортных средств (kmu.gov.ua)

Перевозка детей

Требования к перевозке детей в авто усилились. Если ребенок имеет рост до 150 см, в салоне транспортного средства он должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности.

Также запрещается перевозка детей ростом до 150 см на заднем сиденье мопедов, мотоциклов.

Перевозка детей без автокресла допускается в следующих транспортных средствах:

осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки при условии соблюдения установленных этими Правилами ограничений скорости движения;

при условии соблюдения установленных этими Правилами ограничений скорости движения; специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, Управления государственной охраны при выполнении ими неотложной служебной задачи.

Фото: запрещается перевозка детей ростом до 150 см без детского автокресла (freepik.com)

Отметим, что предыдущая норма запрещала перевозку в машине маленьких пассажиров ростом до 145 см без использования детских удерживающих систем.

Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.

Запрещается остановка вне специальных зон

В изменениях в ПДД уточнена маркировка для зон, где можно останавливаться на автомагистралях.

Речь идет о следующих дорожных знаках:

5.42.1 – "Место для стоянки";

5.42.2 – "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";

5.42.3 – "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п., исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Место отдыха".

Фото: дорожные знаки для обозначения разрешенных мест стоянки (wikimedia.org)

Если на определенном участке дороги нет знака о разрешении на стоянку, водителю запрещено делать там остановку.

Норма ПДД вступила в силу 25 октября 2023.