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Подготовиться к сдаче теории ПДД можно онлайн: МВД подготовило тренажер

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 01:17
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Подготовиться к сдаче теории ПДД можно онлайн: МВД подготовило тренажер Фото: подготовиться к экзаменам ПДД можно с онлайн-тренажером (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

МВД Украины обновило онлайн-тренажер для подготовки к экзамену по теории правил дорожного движения. Теперь будущие водители смогут подготовиться к экзамену прямо дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

По данным МВД, бесплатный тренажер повторяет условия реального теоретического экзамена по ПДД в сервисном центе. Если вы хотите подготовиться к экзаменам, у вас есть бесконечное количество попыток и даже специальные видеоролики, объясняющие все тонкости некоторых пунктов ПДД.

В онлайн-тренажере предусмотрена возможность ошибиться не более двух раз. Также предоставляется на сдачу тестов 20 минут, а компьютер подберет 20 рандомных вопросов, которые могут быть на настоящем экзамене в сервисном центре. Сервис по ссылке

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

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