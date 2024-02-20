Украина готова восстановить консульство в Приднестровье: названы условия

Украина готова рассмотреть восстановление выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы, который сейчас контролируется непризнанной "Приднестровской республикой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

В понедельник, 19 февраля, посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером приднестровского региона Республики Молдова Вадимом Красносельским.

Во время встреч собеседники обсудили решение проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Украинская сторона подчеркнула, что поддерживает исключительно мирное урегулирование "приднестровского вопроса" с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Также Киев будет "решительно реагировать" на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом.

Кроме того, украинская сторона подтвердила свою позицию касательно нефункциональности формата "5+2" в связи с присутствием в нем страны-агрессора.

Киев призвал как можно быстрее вывести российские войска из приднестровского региона, утилизировать боеприпасы на складах в селе Колбасна и переформатировать миссию на Днестре из военной в гражданскую.

В то же время ,Украина выразила готовность рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг для граждан Украины на территории "Приднестровья". Но для этого есть два требования:

необходимо обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;

гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение к/с места проведения выездных консульских действий.

В то же время, представитель Тирасполя подтвердил готовность взаимодействовать с Кишиневом по открытию новых транспортных коридоров для украинского экспорта.

Фото: МИД Украины (mfa.gov.ua)

Что такое Приднестровье?

Приднестровье - это регион вдоль левого берега реки Днестр. Исторического его заселяли преимущественно украинцы (русины) и молдаване (волохи).

В 1990 году в регионе при военной поддержке армии РФ образовалась самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика". В мире ее признали лишь несколько государств с непризнанным сепаратистским статусом - "Абхазия" и "Южная Осетия".

Столицей этой "республики" является город Тирасполь, а официальными языками - русский, румынский и украинский.

В 1990-е между сепаратистами и российскими военными с одной стороны, и войсками Молдовы - с другой, вспыхнул вооруженный конфликт, завершившийся победой сепаратистов с участием российской армии. После этого Молдова потеряла контроль над регионом.

Что такое Формат 5+2?

Дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта, которая состоит из представителей Молдовы, Приднестровья (участники конфликта), России, Украины и ОБСЕ (посредников), Европейского Союза и США (наблюдателей).

Переговоры начались в 2005 году. Последняя встреча платформы состоялась 3 июня 2021 года.

Ситуация в Приднестровье

Недавно президент Молдовы Майя Санду не исключила, что в ближайшие годы появится "геополитическая возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.

В Генштабе Румынии считают, что если Россия выиграет войну против Украины, то следующей целью агрессора будет Молдова.

Тем временем Россия подкупала избирателей, которые участвовали в местных выборах в ноябре прошлого года.

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