ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина готова восстановить консульство в Приднестровье: названы условия

Приднестровье, Вторник 20 февраля 2024 04:00
UA EN RU
Украина готова восстановить консульство в Приднестровье: названы условия Фото: Украина может возобновить консульство в непризнанном Приднестровье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина готова рассмотреть восстановление выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы, который сейчас контролируется непризнанной "Приднестровской республикой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

В понедельник, 19 февраля, посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером приднестровского региона Республики Молдова Вадимом Красносельским.

Во время встреч собеседники обсудили решение проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Украинская сторона подчеркнула, что поддерживает исключительно мирное урегулирование "приднестровского вопроса" с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Также Киев будет "решительно реагировать" на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом.

Кроме того, украинская сторона подтвердила свою позицию касательно нефункциональности формата "5+2" в связи с присутствием в нем страны-агрессора.

Киев призвал как можно быстрее вывести российские войска из приднестровского региона, утилизировать боеприпасы на складах в селе Колбасна и переформатировать миссию на Днестре из военной в гражданскую.

В то же время ,Украина выразила готовность рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг для граждан Украины на территории "Приднестровья". Но для этого есть два требования:

  • необходимо обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;
  • гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение к/с места проведения выездных консульских действий.

В то же время, представитель Тирасполя подтвердил готовность взаимодействовать с Кишиневом по открытию новых транспортных коридоров для украинского экспорта.

Фото: МИД Украины (mfa.gov.ua)

Что такое Приднестровье?

Приднестровье - это регион вдоль левого берега реки Днестр. Исторического его заселяли преимущественно украинцы (русины) и молдаване (волохи).

В 1990 году в регионе при военной поддержке армии РФ образовалась самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика". В мире ее признали лишь несколько государств с непризнанным сепаратистским статусом - "Абхазия" и "Южная Осетия".

Столицей этой "республики" является город Тирасполь, а официальными языками - русский, румынский и украинский.

В 1990-е между сепаратистами и российскими военными с одной стороны, и войсками Молдовы - с другой, вспыхнул вооруженный конфликт, завершившийся победой сепаратистов с участием российской армии. После этого Молдова потеряла контроль над регионом.

Что такое Формат 5+2?

Дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта, которая состоит из представителей Молдовы, Приднестровья (участники конфликта), России, Украины и ОБСЕ (посредников), Европейского Союза и США (наблюдателей).

Переговоры начались в 2005 году. Последняя встреча платформы состоялась 3 июня 2021 года.

Ситуация в Приднестровье

Недавно президент Молдовы Майя Санду не исключила, что в ближайшие годы появится "геополитическая возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.

В Генштабе Румынии считают, что если Россия выиграет войну против Украины, то следующей целью агрессора будет Молдова.

Тем временем Россия подкупала избирателей, которые участвовали в местных выборах в ноябре прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ