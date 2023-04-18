Фото: Украина завоевала первое за 10 лет "золото" на чемпионате Европы по вольной борьбе (facebook.com/olympicua)

Украинский борец свободного стиля Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы. В финале 27-летний Василий Михайлов одержал победу над чемпионом Европы 2022 Георгисом Кугиумцидисом из Греции со счетом 2:1. Это первое "золото" Василия Михайлова в карьере. В 2020 году он завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2020 в Риме. Это первая победа сборной Украины в мужской свободной борьбе на чемпионатах Европы за последние 10 лет. Последнее "золото" в вольной борьбе завоевал Павел Олейник в 2013 году (категория до 96 кг).