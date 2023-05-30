Украина проводит серию "формировочных операций", чтобы обмануть россиян перед наступлением, - FT

Издание напоминает, что сначала произошла таинственная атака дрона по Кремлю. Далее последовала операция "РДК" в Белгородской области, последствия которой могли побудить РФ перебросить свои войска с фронта в Украине в приграничные регионы. После этого Украина совершила атаку морских беспилотников на российский разведывательный корабль в Черном море. Сегодня утром десятки беспилотников атаковали Москву и область.

Отмечается, что накануне долгожданного контрнаступления ВСУ такие атаки являются лишь четырьмя из смелых "формировочных операций".

От символических ударов до более стратегически важных атак эти операции являются частью стандартной военной практики. Как говорят чиновники по обороне и аналитикам, их цель состоит в том, чтобы обмануть врага и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

"Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов - будь то войска или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание в другом месте", - считает Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий исследование городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

Высокопоставленный украинский чиновник, имя которого не называется, сказал, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Так, моральный дух россиян сейчас находится не на самом высоком уровне.

В контексте прорыва в Белгородской области бывший офицер британской армии Майк Мартин отметил, что "идея состоит в том, чтобы создать много дилемм для российской командной структуры".

"Проблемы - например, прорыв линии фронта - привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие", - сказал он.

Представитель украинской военной разведки отметил, что рейд и другие операции, которые могут происходить в будущем, преследовали цель "нанести удар по моральному духу (россиян - ред.) и заставить их передислоцировать войска" вдоль границы. Однако пока признаков этого не видно.

Тактика не новая

Подобную стратегию Украина успешно применила прошлым летом. Неделями страна обсуждала идею южного контрнаступления. А когда российские войска двинулись на юг в ожидании этой атаки, Киев начал блицкриг на север, которые поредевшие российские линии вокруг Харькова.

Спенсер отметил, что Украина использует российский подход против России. Ведь Москва упорно разжигает вероятность того, что она может начать атаку с территории Беларуси.

"Какой бы маловероятной ни была эта атака, сама ее возможность заставила Украину разместить войска поблизости, на всякий случай. Украинцы сейчас также отвлекают внимание России", - сказал он.

Высокопоставленный западный чиновник отметил, что украинцы исследуют и выясняют, какие методы работают, а какие нет.

"Вся суть этого контрнаступления состоит в том, что ни Россия, ни (западные союзники - ред.) не знают, когда оно действительно началось, и то, что мы видим сейчас, заключается в том, что они заставляют россиян продолжать гадать", - сказал он.

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром дроны врезались в дома в Москве и Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.

Атака дронов на Кремль

В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов взорвался над башней Кремля.

Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США считают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.

Операция в Белгородской области

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

В ГУР сообщали, что из-за нее российские власти не контролировали часть населенных пунктов в области

Атака на российский корабль "Иван Хурс"

24 мая российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", подвергся атаке дронов. Это подтвердили в министерствах обороны Украины и России.