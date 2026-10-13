Украина сбивает до 85% реактивных дронов РФ: в Воздушных силах назвали важный нюанс

По словам Игната, в начале активного применения Россией реактивных беспилотников в июле украинские военные сбивали около 40% таких целей. В августе показатель вырос примерно до 60%, а в отдельных недавних сводках достигал 85%.

В то же время, Россия увеличивает количество запусков. В августе противник применил 2800 беспилотников, а в сентябре – уже более 3500.

"Чем больше враг применяет беспилотников, тем больше сил и средств мы тратим на их перехват", - пояснил Игнат.

Он добавил, что украинские военные приобретают опыт борьбы с такими целями, поэтому эффективность перехвата растет. Однако количество доступных средств поражения не увеличивается.

В то же время, для дальнейшего повышения результативности противовоздушной обороны требуются дополнительные ракеты и боеприпасы для различных наземных систем и боевой авиации.

Сколько реактивных дронов запускает Россия

Россия применяет реактивные беспилотники как ночью, так и днем. По оценке Игната, сейчас речь идет примерно о 100 таких дронов в дневное время и еще около 100 ночью.

При этом реактивные БПЛА – не единственный тип беспилотников, который использует противник. Россия продолжает комбинировать их с обычными "Шахедами".

Поэтому даже высокий процент перехвата не означает, что все объекты удается защитить от ударов. По словам Игната, долетающие до целей беспилотники могут наносить ощутимый вред.

Он объяснил, что даже пять-десять попаданий из ста запущенных дронов могут иметь серьезные последствия.

"Воздушные силы делают все возможное, чтобы сбить как можно больше беспилотников. Но даже пять-десять попаданий в день могут нанести определенный вред", - подытожил Игнат.