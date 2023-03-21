Украина собирает коалицию из 33 государств для создания спецтрибунала над РФ, - глава МИД

21-22 марта в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием спецтрибунала по преступлению агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал Кулеба.
Он отметил, что трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны. Последней присоединилась Австрия.
Также ранее мы писали, что Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.
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