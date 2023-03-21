Украина собирает коалицию из 33 государств для создания спецтрибунала над РФ, - глава МИД

21-22 марта в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием спецтрибунала по преступлению агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал Кулеба.

Он отметил, что трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам.