RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина увеличила количество пограничников в соседних с РФ и Беларусью областях, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает укреплять оборону приграничных с Россией и Беларусью областей. Численность личного состава пограничников была увеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на президента Владимира Зеленского, которого цитирует Офис президента (ОП).

Как рассказали в ОП, Зеленский совершил визит в Волынскую область, где провел координационное совещание по ситуации с безопасностью и защиты государственной границы.

В том же числе президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области. Было осмотрено обустройство траншей, огневых сооружений, позиций и блиндажей. 

С начала полномасштабного вторжения врага Украина построила противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями. На направлениях вероятного движения были установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

"С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, которые имеют границу с Россией и Беларусью, также увеличили количество пограничников. И мы продолжаем это усиливать", - заявил президент. 

Ситуация в приграничных областях Украины

Ситуация на границе Украины остается напряженной, поскольку российские войска регулярно используют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для атак в приграничных районах Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В начале июля Институт изучения войны (ISW) сообщил о боевых действиях в районе Журавки Сумской области. В Сумской ОВА подтвердили, что события, подобные недавнему бою в Журавке, уже имели место ранее. Российские ДРГ неоднократно пытались захватить село Лукашевка, однако их атаки понесли серьезные потери.

Что касается Харьковской области, то Россия попыталась создать еще одну точку напряжения на севере региона, в частности в селе Сотницкий Казачок, где была предпринята попытка вторжения ДРГ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОфис президента