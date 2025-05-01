Украина сохранит контроль над недрами? Свириденко раскрыла детали сделки с США

По ее словам, согласно условиям соглашения о полезных ископаемых, недра остаются в украинской собственности. Также будет создан специальный фонд 50/50 между Украиной и США.

Условия соглашения также не предусматривают изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и в дальнейшем будут принадлежать Украине.

"Именно украинское государство определяет, где и что добывать. И недра останутся в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Второе, это, конечно, что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений процесса приватизации, изменений в управлении государственными компаниями", - рассказала Свириденко.

Министр также отметила, что важной деталью является и то, что соглашение не предусматривает никаких долгов Украины или упоминаний о долговых обязательствах перед США.

Как отметила Свириденко, соглашение об ископаемых позволит Украине и США увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству и привлечению иностранных инвестиций.

Кроме того, соглашение никоим образом не меняет евроинтеграционный курс Украины и полностью соответствует Конституции.