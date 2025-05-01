Украина сохранит контроль над недрами? Свириденко раскрыла детали сделки с США
Соглашение о полезных ископаемых, подписанное Украиной и США, закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала в эфире телемарафона.
По ее словам, согласно условиям соглашения о полезных ископаемых, недра остаются в украинской собственности. Также будет создан специальный фонд 50/50 между Украиной и США.
Условия соглашения также не предусматривают изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и в дальнейшем будут принадлежать Украине.
"Именно украинское государство определяет, где и что добывать. И недра останутся в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Второе, это, конечно, что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений процесса приватизации, изменений в управлении государственными компаниями", - рассказала Свириденко.
Министр также отметила, что важной деталью является и то, что соглашение не предусматривает никаких долгов Украины или упоминаний о долговых обязательствах перед США.
Как отметила Свириденко, соглашение об ископаемых позволит Украине и США увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству и привлечению иностранных инвестиций.
Кроме того, соглашение никоим образом не меняет евроинтеграционный курс Украины и полностью соответствует Конституции.
Украина и США подписали соглашение о недрах
Напомним, сегодня, 1 мая, Украина и США подписали соглашение о недрах, которое обсуждалось в течение нескольких месяцев. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр экономики Скотт Бессент.
Соглашение предусматривает, что две страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.
Важно, что в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.
Как отметили в Белом доме, США хотят очень быстро начать реализацию соглашения о недрах с Украиной. Цель Вашингтона - "вернуть деньги американским налогоплательщикам".
Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.
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