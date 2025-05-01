Україна збереже контроль над надрами? Свириденко розкрила деталі угоди з США
Угода про корисні копалини, підписана Україною та США, закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла в ефірі телемарафону.
За її словами, згідно з умовами угоди про корисні копалини, надра залишаються в українській власності. Також буде створений спеціальний фонд 50/50 між Україною та США.
Умови угоди також не передбачають змін у процесах приватизації чи управлінні державними компаніями - вони й надалі належатимуть Україні.
"Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями", - розповіла Свириденко.
Міністр також наголосила, що важливою деталлю є й те, що угода не передбачає жодних боргів України чи згадок про боргові зобов'язання перед США.
Як зазначила Свириденко, угода про копалини дозволить Україні та США збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці та залученню іноземних інвестицій.
Крім того, угода жодним чином не змінює євроінтеграційний курс України та повністю відповідає Конституції.
Україна та США підписали угоду про надра
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, Україна та США підписали угоду про надра, яка обговорювалася протягом кількох місяців. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр економіки Скотт Бессент.
Угода передбачає, що дві країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.
Важливо, що в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.
Як зазначили в Білому домі, США хочуть дуже швидко почати реалізацію угоди про надра з Україною. Мета Вашингтона - "повернути гроші американським платникам податків".
Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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