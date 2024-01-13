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Украина завоевала пять наград на международном турнире по борьбе (фото)

Фото: Украина завоевала пять наград (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сборная Украины завоевала пять наград на международном рейтинговом турнире по борьбе "Zagreb Open", который проходит в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Первую награду на международном рейтинговом турнире по борьбе завоевал борец вольного стиля Андрей Джелеп. Он взошел на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 61 кг.

В первый день турнира 23-летний спортсмен из Прикарпатья успешно одолел Даниэля Попова из Израиля (8:2) и Нураддина Новрузова из Азербайджана (10:8), уступив лишь в финальной схватке двукратному бронзовому призеру чемпионата мира Бехбаяр Эрденебатину из Монголии (2:9). 

Мария Винник принесла Украине вторую награду. 23-летняя спортсменка из Черновцов стала бронзовым призером в весовой категории до 55 кг. 

На старте украинской борчихе удалось победить Гюльтакин Ширинову из Азербайджана (14:3). Уступив в следующей схватке бронзовой медалистке чемпионата мира-2021 Саманте Лей Стюарт из Канады (2:6), она вышла победительницей из противостояния за бронзу с венгеркой Роза Сенттамаши (2:2 VPO1)

Сегодня, 13 января, Сборная Украины завоевала еще три медали, из которых две высшей пробы. Гимн Украины прозвучал в честь Алины Филиппович (до 59 кг) и Аллы Белинской (до 65 кг)

В то же время обладательницей бронзовой медали сегодня стала Татьяна Сова-Рижко, которая соревновалась в весовой категории до 68 кг.

 

Напомним, в начале декабря в Финляндии на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатикеукраинец Дмитрий Котовский стал бронзовым призером в личных состязаниях мужчин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские фигуристы добыли в борьбе "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

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