Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024: какие медальные достижения

Украина официально завершила выступления на Олимпиаде после поединка борца свободного стиля до 97 кг Мурази Мчедлидзе.

Украинец сегодня победил южноафриканца Николаса Де Ланже, что дало ему возможность побороться за "бронзу". Однако в последнем поединке Мчедлидзе уступил представителю Азербайджана Магомедхану Магомедову и не смог получить для Украины бронзовую медаль.

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями. Украина находится на 22 месте в медальном зачете.

На первое место неожиданно поднялся Китай (90 медалей), а США, долгое время возглавлявшие рейтинг, спустились на второе (122 медали). Третье место за Японией (44 медали).

Также в ТОП-10 медального зачета попали Австралия (51 медаль), Франция (62 медали), Великобритания (63 медали), Нидерланды (33 медали), Южная Корея (30 медалей), Германия (31 медаль) и Италия (39 медалей).

Какие медали завоевала Украина

Золото - сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).

Серебро - Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).

Бронза - Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).