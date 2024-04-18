В Пентагоне говорят, что Украина не хочет самолеты A-10. Передать их просили Буданов и Сырский

Соединенные Штаты Америки не видят заинтересованности Украины в поставках устаревших американских штурмовиков A-10 Warthogs.
Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.
По информации издания, США решили избавиться от устаревших A-10. Военные считают, что такие самолеты слишком уязвимы для выживания в современном конфликте.
Конгрессмены в свою очередь предложили предоставить такие самолеты Украине, чтобы помочь ей в защите от российской агрессии.
Кендалл в ответ на такое предложение в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявил, что ему неизвестно об интересе со стороны Украины.
"Украина не проявила особого интереса. Я думаю, что они, по справедливости, обеспокоены их выживаемостью", - добавил министр ВВС.
Он отметил, что любая страна, которая получит такие самолеты, столкнется с проблемой обслуживания - А-10 уже 45 лет и детали для него в дефиците.
В то же время старший научный сотрудник института Гудзона Люк Коффи не согласен с тем, что Украине не нужны А-10. По его мнению, самолеты можно будет использовать в связке с F-16.
"Этот самолет был буквально создан для уничтожения советской и российской бронетехники. Да, он немного устарел, но так же как и ATACMS, так же как и HIMARS", - уточнил Коффи.
Отметим, А-10 был принят на вооружение в США еще в 1976 году. Его задача заключается в том, чтобы обеспечивать авиационную поддержку. Это единственный самолет в составе ВВС США с такой ролью.
Американцы использовали А-10 в ряде войн, в том числе в операции НАТО в Сербии и Афганистане.
Напомним, осенью прошлого года тогда еще спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украине не нужны американские штурмовики А-10. По его словам, их просто уничтожит противовоздушная оборона россиян.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже через несколько месяцев высказывал другое мнение об А-10. Он считает, что самолеты могут быть одним из вариантов для Украины, поскольку это надежная техника, которая прошла большое количество войн.
Также начальник ГУР Кирилл Буданов в начале этого года заявлял, что А-10 могут помочь Украине нанести военное поражение России.
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