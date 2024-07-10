Украина задержала грузовое судно: в ВМС назвали причину

Украина задержала грузовое судно, которое шло из оккупированного Российской Федерацией порта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука и издание Lloyd's List.
Сегодня в сети появилась информация что якобы Украина задержала на Дунае судно, которое зашло в украинские воды после рейса в аннексированный Севастополь.
Как отмечается, агент и брокер судна утверждают, что судно Usko Mfu было перехвачено военным катером во время пребывания в румынских водах, поскольку Дунай является узкой водной артерией, а конкретный участок, по которому шел Usko Mfu, граничит как с Румынией, так и с Украиной.
В то же время издание отметило, что на борту был загружен ячмень, который якобы направлялся в Грецию.
Плетенчук сообщил, что подчиненные ВМС ВС Украины структуры действительно сегодня задержали грузовое судно, вопреки украинскому и международному законодательству, заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях.
"Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур. Да, пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится", - заявил спикер.
С начала полномасштабного вторжения стало ясно, что российские войска пытаются угнать из Украины все, что смогут. Зерно не стало исключением. На днях мы сообщали, что из порта Мариуполя оккупанты вывезли очередную партию украинского зерна.
В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что россияне вывезли из оккупированных регионов Украины зерна на 1 млрд долларов.
Добавим также, что Служба безопасности Украины в ходе расследования обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, помогающих похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга нашей страны.
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