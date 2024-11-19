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"Президент" Абхазии подал в отставку: что известно

Вторник 19 ноября 2024 03:14
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"Президент" Абхазии подал в отставку: что известно Фото: Аслан Бжания (facebook.com/aslanbzhaniya)
Автор: Эдуард Ткач

На днях в оккупированной грузинской Абхазии возникли протесты из-за "инвестиционного соглашения" с Россией. Теперь так называемый "президент республики" Аслан Бжания написал заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram пресс-службы "главы" Абхазии.

В сообщении сказано, что решение было принято по итогам переговоров представителей оппозиции и "властей республики".

Согласно договоренности, протестующие обязаны 19 ноября, то есть сегодня, покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии. В ином случае заявление Бжании об отставке будет отозвано. Также если митингующие выполнят требования, "парламент" Абхазии рассмотрит заявление об отставке.

&quot;Президент&quot; Абхазии подал в отставку: что известно

Помимо "президента", должность покинет и премьер-министр Александр Анкваб, а на их места выбраны другие люди. В частности, исполняющим обязанности главы "республики", станет "вице-президент" Абхазии Бадра Гунба, а пост нового главы правительства займет "экс-премьер" Валерий Бганба.

Они будут исполнять обязанности до вступления в должность вновь избранного "президента" так называемой республики.

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