"Украина сейчас в ужасных условиях на поле боя": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь

Представители Министерства обороны США встретились с конгрессменами Палаты представителей и призвали их одобрить военную помощь Украине, поскольку ее защитники "сейчас сталкиваются с ужасными условиями на поле боя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

"Независимо от того, это боеприпасы, или транспортные средства, или платформы, — россияне превосходят Украину", — сказал генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

"Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", - добавил он.

Сидевший рядом с Брауном министр обороны Ллойд Остин сказал американским законодателям, что время имеет значение.

"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию", – сказал он.

Конгрессмен от штата Миннесота Бетти МакКоллум обратила внимание на "страшные" комментарии генерала Кристофера Каволи, верховного командующего американскими войсками в Европе на прошлой неделе. Он сказал комитету, что Россия будет превышать Украину в вооружении 10 к одному в течение нескольких недель, если Конгресс не одобрит финансирование.

"Без помощи Соединенных Штатов Украина буквально останется без боеприпасов, и Россия будет убивать больше гражданских лиц в Украине", – сказала МакКоллум.