"Месть за солидарность с Украиной". Санду о поддержке РФ протестов в Молдове
Протесты в Молдове организуют группы, напрямую финансируемые Россией. Это месть за солидарность с ЕС и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду, приводимое TV8.
"В этот период в нашей стране действуют преступные группировки, имеющие целью дестабилизацию Молдовы. Нападения на нас являются частью гибридной войны, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас. Такие группы, которые платят таким же людям, как они, за участие в антиправительственных демонстрациях, непосредственно финансируются Российской Федерацией. Эти враждебные действия - месть за вклад Молдовы в эту войну, месть за то, что мы солидарны с ЕС и Украиной", - заявила Санду.
По ее словам, Молдова защищается от нападений. Также она добавила, что последствия войны будут ощущаться еще многие десятилетия, и что Молдова в дальнейшем вместе с Украиной будет выбирать демократию, мир, свободу.
"Мы будем поддерживать Украину. Молдова находится на переднем крае этих усилий солидарности с Украиной. Мы будем продолжать активно бороться с торговлей оружием, людьми. Мы будем укреплять эти возможности, чтобы быть щитом для ЕС от таких рисков", - добавила президент страны.
Напомним, что МВД Молдавии обвиняет в антиправительственных протестах спецслужбы РФ.
Ранее сообщалось, что после падения российской ракеты, сбитой украинским ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата.
Европа должна сделать все, чтобы Украина выиграла в войне, которую незаконно развязала Россия. Также нельзя допустить, чтобы гибридные методы РФ сработали в Молдове.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.