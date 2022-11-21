"Месть за солидарность с Украиной". Санду о поддержке РФ протестов в Молдове

"В этот период в нашей стране действуют преступные группировки, имеющие целью дестабилизацию Молдовы. Нападения на нас являются частью гибридной войны, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас. Такие группы, которые платят таким же людям, как они, за участие в антиправительственных демонстрациях, непосредственно финансируются Российской Федерацией. Эти враждебные действия - месть за вклад Молдовы в эту войну, месть за то, что мы солидарны с ЕС и Украиной", - заявила Санду.

По ее словам, Молдова защищается от нападений. Также она добавила, что последствия войны будут ощущаться еще многие десятилетия, и что Молдова в дальнейшем вместе с Украиной будет выбирать демократию, мир, свободу.

"Мы будем поддерживать Украину. Молдова находится на переднем крае этих усилий солидарности с Украиной. Мы будем продолжать активно бороться с торговлей оружием, людьми. Мы будем укреплять эти возможности, чтобы быть щитом для ЕС от таких рисков", - добавила президент страны.