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Украина запустила сбор на первый в мире флот морских дронов: как задонатить

Фото: Украина запустила сбор на первый в мире флот морских дронов (u24.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. Важно максимально оградить украинские города и акватории от обстрелов. Поэтому собираем средства на 100 морских дронов украинского производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов", - написал он.

Федоров отметил, что подобные дроны уже показали себя в бухте Севастополя, поразив флагман флота РФ "Адмирал Макаров". После этого, по его словам, страна-агрессор потеряла неоспоримое преимущество на воде.

Министр цифровой трансформации сообщил, что один беспилотник стоит 10 млн. гривен. Сегодня Украина хочет собрать на первые 10 штук.

"Это уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия враждебных средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также - наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов", - написал Федоров.

Узнать больше и присоединиться к инициативе можно на сайте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны через благотворительную платформу United24.

Отметим, что ранее украинским бойцам передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24.

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