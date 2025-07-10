Нидерланды выделили 300 млн евро на восстановление Украины

Нидерланды выделили 300 млн евро на поддержку восстановления Украины в 2025 и 2026 годах. Часть денег пойдет на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Х .

"Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в ее борьбе. По сути, это лишь фронт за фронтом", - заявил он на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

По его славам, в рамках этого пакета правительство Нидерландов выделит 52 млн евро в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и систем питьевого водоснабжения на Украине.

Еще 30 миллионов евро будут выделены на поддержку голландских компаний и организаций, способствующих восстановлению и устойчивому развитию страны.

Эти средства являются частью около 500 млн евро, ранее выделенных Нидерландами на невоенную помощь Украине, которая уже четвертый год переживает полномасштабное вторжение России.

Помощь Нидерландов

Нидерланды обеспечивают Украине крупнейшую поддержку в Европе - от современных истребителей и систем ПВО до дронов, кораблей, обучения, энергетических и гуманитарных программ. Поддержка сочетает прямые поставки, стратегические проекты и вложения в производство внутри Украины.

Всего Нидерланды выделили почти 6 млрд евро в виде военной помощи с начала полномасштабного вторжения.

Недавно объявлен новый пакет помощи на 175 млн евро, включающий 100 радиолокаторов для обнаружения дронов и 20 медицинских эвакуационных машин.

Дополнительно выделено 80 млн евро на поддержку дронов в рамках международного проекта.

Еще один крупный пакет на 400 млн евро направлен на укрепление морской безопасности - сотни кораблей и патрульных катеров, более 50 морских дронов, системы сенсоров и обучение украинских специалистов.

Нидерланды уже передали Украине 24 истребителя F-16, а также занимаются подготовкой пилотов в Румынии.

Поставлены также системы ПВО Patriot, танки Leopard 2, боевые машины CV90, артиллерия, бронетехника, боеприпасы, индивидуальное оружие, автомобили, медицинское оборудование и продукты.

В марте 2024 года подписано 10 летнее соглашение о стратегическом сотрудничестве, включая обмен разведданными, кибербезопасность, защиту инфраструктуры.

Подготовлено около 35 000 украинских военных, в том числе специалисты Военно-морских сил, которые проходят обучение в Голландии.

В марте 2025 года выделено 65 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины через Energy Support Fund.

Кроме того, финансирование по линии ЕС UHF и Всемирного банка, включая медицинскую помощь, восстановление школ и больниц, превысило сотни миллионов евро.