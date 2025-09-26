RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украина запускает биометрическую идентификацию погибших из-за войны: что изменится

Иллюстративное фото: тела погибших на войне украинцев будут идентифицировать по-новому (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял постановление о запуске экспериментального проекта, в рамках которого погибших в результате российской агрессии будут идентифицировать по биометрическим данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как отметили в министерстве, такой экспериментальный проект необходим для быстрой и точной идентификации погибших военных и гражданских с помощью биометрических данных. Система должна ускорить процедуры установления личности и обеспечить своевременное информирование семей.

Главная проблема сегодня - идентификация тел военнослужащих и полицейских, репатриированных в Украину. Традиционные методы, например анализ ДНК, занимают много времени и не всегда дают результат. Использование отпечатков пальцев и изображений лиц позволит значительно ускорить процесс и создать более полный учет погибших.

В рамках проекта уполномоченные органы получат доступ к Национальной системе биометрической верификации и идентификации (НСБВИ) и Автоматизированной дактилоскопической системе МВД. Это даст возможность проверять данные более чем 26,6 млн граждан и иностранцев.

Процесс будет включать снятие отпечатков и фотографирование тел, внесение данных в базы и их автоматическую проверку. Результаты будут передаваться следственным органам для процессуального оформления.

Кроме того, планируется дактилоскопирование военных и полицейских, участвующих в боях. Эти данные будут использоваться исключительно для поиска пропавших без вести и идентификации погибших.

Возвращение тел погибших украинских защитников

Напомним, Украина уже неоднократно возвращала тела погибших на войне с оккупантами солдат.

После их возвращения специалисты проводят процедуру идентификации, которая включает судебно-медицинские вскрытия, работу следователей, ДНК-экспертизы и проверку каждой детали.

В частности, 18 сентября стало известно, что в Украину вернули 1000 тел погибших.

