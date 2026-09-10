Украина ввела спецрежим на границе с РФ и Беларусью: что запрещено

В Украине был введен специальный пограничный режим вдоль госграницы с Россией и Беларусью. Ограничения действуют в полосе шириной в 1 километр в течение всего периода военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Спецрежим действует после принятия 17 августа Кабмином постановления №1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 г. №1147". Оно уже вступило в силу, а органы охраны госграницы приступили к внедрению норм.

Новый режим распространяется на все земельные участки, входящие в километровую полосу вдоль линии границы с РФ и Беларусью. В пределах этой территории запрещено:

свободный въезд, передвижение, пребывание и проживание гражданских лиц;

проведение любых работ, не связанных с отпором вооруженной агрессии, обороной страны или охраной государственной границы.

Почему ввели ограничения

Принятие решения объясняют потребностью в усилении обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны с РФ. Кроме того, существует риск использования территории Беларуси для:

дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных регионах;

ведения разведывательно-подрывной деятельности;

создания угроз национальной безопасности Украины.

Также новые правила призваны защитить гражданских лиц от опасности и сделать невозможным их случайное или несанкционированное пребывание в потенциально опасной приграничной зоне.

Отмечается, что все установленные запреты являются временными и будут отменены сразу после завершения действия военного положения.