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Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии, - ОП

Фото: глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите лидеров в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне главы Китайской Народной Республики", - сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. 

Он отметил, что участие Китая в мирном саммите будет очень важным для Украины.

"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - добавил он. 

Нейтральная Швейцария по просьбе президента Владимира Зеленского согласилась принять у себя мирный саммит по Украине, но дата и место его проведения пока не определены. Жовква заявил, что команды все еще работают над деталями.

Глобальный "саммит мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария выбрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной формулы мира.

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