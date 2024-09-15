Украина предложила Польше помощь для борьбы с наводнениями, - Туск

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня Европу накрыло непогода. К примеру, Австрию засыпало снегом, из-за чего там даже объявили чрезвычайное положение.

В других регионах Австрии наоборот фиксируются наводнения. Такая же ситуация у Чехии и Польши.

Заметим, что из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

РБК-Украина уже сообщало, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений.

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