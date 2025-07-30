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Глава МИД Украины едет в Финляндию: ключевые темы обсуждения

Украина, Среда 30 июля 2025 11:04
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Глава МИД Украины едет в Финляндию: ключевые темы обсуждения Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля будет находиться с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По случаю 50-й годовщины подписания Хельсинкского заключительного акта в Финляндии состоится конференция высокого уровня "Хельсинки+50"

В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:

  • высшим руководством государства - президентом Финляндии Александром Стуббом,
  • спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,
  • министром иностранных дел Финляндии - действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен
  • финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента,
  • а также ряд встреч с высокими гостями Конференции.

В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут:

  • усиление и синхронизация давления союзников на Москву,
  • координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,
  • дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,
  • усиление оборонных возможностей Украины,
  • участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.

Заметим, что вчера, 29 июля, глава МИД Украины отметил, что в последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.

Напомним, что не так давно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

А также то, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина даже передала Брюсселю свои предложения.

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МИД Украины Андрей Сибига
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