Глава МИД Украины едет в Финляндию: ключевые темы обсуждения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля будет находиться с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут :

В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:

Заметим, что вчера, 29 июля, глава МИД Украины отметил, что в последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.

Напомним, что не так давно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

А также то, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина даже передала Брюсселю свои предложения.

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