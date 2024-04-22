Украина предложит реструктуризировать долг на 20 млрд долларов, - Reuters

Как отмечает агентство, для Украины крайне важно заключить соглашение о реструктуризации долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка платежей, согласованная с держателями ее непогашенных международных облигаций.

По информации источников Reuters, предложения для держателей облигаций станет отправной точкой для официальных переговоров, включая проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Один из источников сообщил, что правительство Украины надеется достичь соглашения не позднее июня.

Неясно, как может выглядеть реструктуризация, поскольку она затрагивает экономику, охваченную войной, перспективы которой и способность погасить долг остаются неопределенными.

По словам источников, держатели облигаций надеются выйти из реструктуризации долга новыми облигациями, которые будут обеспечивать выплаты процентов с самого начала. Однако выплаты могут оказаться неприемлемыми для Киева, который изо всех сил пытается укрепить свои финансы.

Украина стремится получить доступ к рынкам капитала, и ей придется выпустить облигации в рамках реструктуризации долга, но она также может привлечь новое финансирование путем продажи обеспеченных и гарантированных облигаций.

Международные партнеры Украины - либо многосторонние кредиторы, либо отдельные страны - предоставят залог для новых облигаций, подобных так называемым облигациям Брейди, выпущенным странами Латинской Америки в конце 1980-х годов и обеспеченным казначейскими облигациями США.

Держатели облигаций объявили на прошлой неделе, что они сформировали специальный комитет в ожидании официальных переговоров, которые начнутся в ближайшем будущем. Они назначили Weil, Gotshal & Manges юридическими консультантами, а PJT Partners - финансовыми консультантами.

Украине также необходимо решить вопрос о том, как переоформить непогашенные облигации на ряде государственных предприятий. В прошлом году государственная газовая компания "Нафтогаз" отдельно реструктуризировала свои международные облигации. Газета Financial Times сообщила, что группа держателей облигаций не хотела, чтобы международные облигации сетевого оператора "Укрэнерго" были включены в реструктуризацию.

Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили требования по погашению долга до 2027 года. Аналитики ожидают, что Украина может решить попросить своих держателей облигаций о соответствующем продлении, если ей не удастся достичь соглашения с держателями облигаций до лета.