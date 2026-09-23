Украина предложит ЕС новый подход после снятия санкций с Усманова и Фридмана

"Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. Россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли", - подчеркнул Власюк.

Он также отметил, что этот шаг Брюсселя выглядит "особенно странным" на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия "адских санкций".

Как пояснил Власюк, Кремль все еще делает все возможное, чтобы расколоть единство Евросоюза. Поэтому Киев не имеет права допустить ослабления общей санкционной политики.

"Отмена ограничений против отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой. Именно поэтому мы будем предлагать новые санкционные решения, в частности в отношении российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями", - подчеркнул Власюк.

Он также выразил благодарность Евросоюзу за решение продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Это важное решение, которое дает санкционному режиму необходимую долгосрочность", - подытожил Власюк.