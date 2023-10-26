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Украина опровергла остановку "зернового коридора": в портах более 20 судов

Иллюстративное фото: Украина опровергла остановку "зернового коридора" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Информация о приостановке работы временного "зернового коридора" из-за возможной угрозы со стороны РФ не соответствует действительности. Украинские порты продолжают обрабатывать суда, которые прошли коридором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты являются действительными и используются гражданскими судами", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркивают, что с учетом того, что коридор был введен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий.

В ведомстве добавляют, что в настоящее время в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" под загрузкой находятся 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. Причем 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Зерновое соглашение

Напомним, что Россия заявила о выходе из зернового соглашения в июле 2023 года. Тогда она начала обстреливать порты и зерновую инфраструктуру. Однако 10 августа Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов.

Сегодня появилась информация о том, что Украина якобы приостановила работу нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян.

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зерновой коридорОдессаМИУ