Украина остается без собственной стали: как остановка металлургии повлияет на строительство

Остановка крупных металлургических предприятий из-за российских ударов усилила зависимость Украины от импорта стали. Дефицит арматуры и проката уже испытывают застройщики, которые готовятся к удорожанию строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Экономической правды".

Украина наращивает импорт стали

Как известно, из-за российских ударов остановились предприятия Группы "Метинвест", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". В результате внутреннее производство стали резко сократилось, а запасы арматуры и проката стали иссякать.

По данным "Укрметаллургпрома", доля импорта во внутреннем потреблении выросла с 22,6% в 2021 году до 46,8% за три квартала 2026 года. В частности, за этот период Украина импортировала 84 тысяч тонн арматуры - почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными поставщиками стали Китай и Турция. В то же время, отдельные виды металлопродукции приходится закупать на менее привычных рынках. К примеру, в сентябре значительные объемы арматуры поступили из Египта, а катанку для производства сеток начали импортировать из Молдовы.

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Пока рынок частично поддерживают складские запасы. В "Метинвесте" заявили, что в течение месяца могут обеспечить около 95% прогнозируемого спроса, однако по отдельным позициям дефицит уже ощутим.

Логистические проблемы

По оценке GMK Center, ежемесячный дефицит наиболее востребованных видов проката составляет уже около 200 тысяч тонн. Импорт пока не компенсирует недостаток.

"Найти поставщиков на такие крупные партии и доставить металл по суше в условиях заблокированных портов - это колоссальный вызов для отрасли", - отметил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Быстро увеличить поставки мешают логистические ограничения. Металл приходится перевозить через порты Румынии и Болгарии, а затем доставлять в Украину по железной дороге или автотранспортом. Такой маршрут может занимать не менее двух месяцев.

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Дополнительные расходы создает удорожание внутренних перевозок. В частности, августовское повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30% увеличило себестоимость перевозки продукции.

Риски удорожания строительства

Проблемы с поставками металла уже влияют на строительный сектор. Компании вынуждены искать альтернативных поставщиков и учитывать риски дальнейшего роста цен.

В частности, в KAN Development заявили, что без импорта арматуры строительство может столкнуться с серьезными ограничениями.

"Резерв тает, и без импорта строительство остановится. Ситуация, когда базовый прокат приходится импортировать, для нас совершенно новая", - отметил основатель компании Игорь Никонов.

По его оценке только за последний год себестоимость строительства выросла на 30-35%, а арматура подорожала примерно на 60%.

Как отмечается в материале, главное изменение уже произошло, поскольку Украина из крупного производителя и экспортера стали превращается в импортозависимый рынок. Для строительства это означает более дорогую логистику, более длинные сроки поставок и дополнительное давление на себестоимость проектов.