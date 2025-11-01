Украина призвала к санкциям против "Росатома" после атак РФ на подстанции АЭС

В ведомстве отметили, что это первые прицельные атаки такого типа с декабря 2024 года - даты принятия Советом управляющих МАГАТЭ резолюции GOV/2024/73, которая прямо определяет угрозу ядерной безопасности из-за ударов по объектам внешнего электропитания АЭС.

По данным МАГАТЭ, во время утренней военной активности 30 октября были повреждены подстанции, обеспечивающие безопасное электропитание атомных станций.

Украина полностью разделяет обеспокоенность, высказанную Генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси.

В МИД подчеркнули, что удары по гражданским энергетическим объектам, которые непосредственно влияют на безопасную эксплуатацию ядерных установок, нарушают принципы различения и пропорциональности международного гуманитарного права.

Такие действия несовместимы с "Семью незаменимыми принципами" МАГАТЭ, в частности с четвертым - об обязательности надежного внешнего электропитания всех ядерных объектов.

Министерство также заявило, что характер целеопределения, последовательность поражений и соответствие выбранных целей схемам внешнего электропитания АЭС свидетельствуют о возможном участии представителей российских государственных энергетических компаний, в частности корпорации "Росатом".

Использование специальных технических данных может указывать на соучастие в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма.

Украина призвала международных партнеров усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности расширить ограничения в отношении "Росатома" и аффилированных структур, а также полностью прекратить любое сотрудничество с ними в гражданской ядерной сфере.