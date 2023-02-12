Австрия попала под жестокую критику за выдачу россиянам виз на заседание ОБСЕ
Австрия подверглась жесткой критике за предоставление виз, которые позволят находящимся под санкциями российским законодателям посетить венскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Как подчеркивает издание, Австрия пыталась, так сказать, "деликатно" балансировать, пытаясь сохранить свою давнюю позицию военного нейтралитета во время войны в Украине. То есть правительство Австрии осудило вторжение России в Украину почти год назад, но также отметило необходимость поддерживать дипломатические отношения с Россией.
"В Австрии имеют офисы несколько агентств ООН, других международных организаций, таких как ОБСЕ, которая была создана во время "холодной" войны как форум для диалога между Востоком и Западом. Россия является одной из 57 стран Северной Америки, Европы и Азии, которые принимают участие в организации со штаб-квартирой в Вене", - объясняют чиновники МИД страны.
Они настаивают на том, что поскольку штаб-квартира ОБСЕ размещается в Вене, министерство имеет законное право выдавать визы представителям стран-участниц, желающих принять участие во встречах этой международной организации.
Тем не менее, еще в начале февраля парламентарии призвали Австрию не допустить российских делегатов к встрече крупнейшего органа безопасности мира, которая состоится в Вене 23-24 февраля. В письме канцлеру Австрии, министру иностранных дел и другим официальным лицам 81 делегат ОБСЕ из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, призвали правительство Австрии запретить участие подсанкционных россиян.
"Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, которые Россия ежедневно совершает в Украине. Им не место в институции, задачей которой является содействие искреннему диалогу и противодействию войне", - говорится в письме, которое приводит Associated Press.
Кроме того, посол при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил журналистам в пятницу, 10 февраля, что российские делегаты "не те люди, которые заслуживают того, чтобы иметь возможность путешествовать в западные страны".
Австрийские чиновники не прокомментировали письмо. Однако Ральф Яник, эксперт по международному праву и исследователь частного университета Зигмунда Фрейда в Вене, заявил, что нейтралитет Австрии все еще может играть сегодня положительную роль.
"Альтернативой было бы вступление в НАТО, но каждый австрийский политик очень хорошо осознает, что это не поддерживается большинством австрийской общественности", - уточнил он.
AP News напоминает, что Австрия, аннексированная нацистской Германией накануне Второй мировой войны, после войны объявила нейтралитет под давлением западных союзников и Советского Союза. Она стремилась стать посредником между Востоком и Западом и развивала связи с Москвой во время и после "холодной" войны.
В 1968 году Австрия стала первой западноевропейской страной, импортировавшей газ из Советского Союза, и ее зависимость от российских энергоносителей в последующие десятилетия выросла. До российского вторжения в Украину 80% природного газа в Австрии поступало из России. Согласно данным австрийского регулятора энергетического рынка страны, компания сократила долю до чуть более 20%, привлекая поставки норвежского газа.
Кроме того, австрийская банковская система тесно связана с Россией. Второй по величине банк Австрии Raiffeisenbank International в 2022 году получил больше половины своей прибыли от России.
"Вена также известна как площадка для шпионов, в том числе из России, из-за "мягких" законов относительно шпионажа. Несмотря на свое нежелание, Австрия вынуждена была выслать недавно 8 российских дипломатов, которые, как считают специалисты, занимались шпионажем с начала российской войны против Украины", - рассказывает издание.
Однако некоторые политические деятели все же призывают к пересмотру политики после войны в Украине. Например, Вернер Фаслабенд, бывший министр обороны Австрии из консервативной Народной партии, является одним из немногих публичных лидеров, выступающих за отказ страны от нейтралитета и вступление в НАТО.
"С окончанием "холодной" войны и присоединением Австрии к ЕС австрийский нейтралитет утратил свою функцию. Как член НАТО, Австрия будет в лучшем положении для формирования европейской политики безопасности и получит большую безопасность", - настаивает он.
Однако тут же признает, что это маловероятно, поскольку необходимо изменить Конституцию страны большинством в две трети голосов австрийского парламента.
"Этого большинства даже нет в поле зрения", - констатирует Фаслабенд.
Напомним, что Россия планирует направить делегатов на февральское заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе 15 находящихся под санкциями Евросоюза российских депутатов. В их числе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и его коллега-депутат Леонид Слуцкий.
Напомним, министр иностранных дел Украины заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.
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