Украина призвала оркестр США отменить выступление скрипача, поддерживающего Кремль
Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса отменить запланированные на осень выступления российского скрипача Вадима Репина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства в Facebook.
Украинские дипломаты заявили о его связях с культурными инициативами, поддерживаемыми российским государством.
Концерты с участием Репина под названием "Силы природы" должны пройти 6-7 ноября в Maryland Hall.
Причины изгнания
В посольстве напомнили, что российский музыкант ранее выступал на концерте, организованном Фондом Кремля для чествования "великих защитников" России. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в РФ его Фонд развития искусств получал значительное финансирование от российского Президентского фонда культурных инициатив.
Украина напомнила о решении оркестра в 2022 году
Украинские дипломаты призвали Симфонический оркестр Аннаполиса пересмотреть решение об участии Репина.
В посольстве напомнили, что в 2022 году оркестр уже исключал российский скрипач из своей программы. Тогда его выступление заменили музыкальным чествованием Украины.
"Мы надеемся, что Симфонический оркестр Аннаполиса внимательно рассмотрит эти опасения и подтвердит солидарность с Украиной", - заявили украинские дипломаты.
Где еще отменяли выступления Репина
В посольстве отметили, что ряд культурных учреждений уже пересмотрел сотрудничество с российским музыкантом.
В частности, речь идет о Филармоническом оркестре Мангайма в Германии, Венгерском национальном филармоническом оркестре и Симфоническом оркестре Палм-Бич во Флориде. Последний в марте отменил выступление Репина.
Также в Будапеште после обращения украинского посольства было отменено выступление скрипача на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.