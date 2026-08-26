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Україна закликала оркестр США скасувати виступ росіянина-скрипаля, який підтримує Кремль

05:23 26.08.2026 Ср
2 хв
У 2022 році оркестр уже виключав російського скрипаля зі своєї програми
aimg Юлія Маловічко
Україна закликала оркестр США скасувати виступ росіянина-скрипаля, який підтримує Кремль Фото: посольство України в США (Getty Images)
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Посольство України у США закликало Симфонічний оркестр Аннаполіса скасувати заплановані на осінь виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства у Facebook.

Українські дипломати заявили про його зв’язки з культурними ініціативами, які підтримує російська держава.

Концерти за участю Рєпіна під назвою "Сили природи" мають відбутися 6-7 листопада у Maryland Hall.

Причини вигнання

У посольстві нагадали, що російський музикант раніше виступав на концерті, організованому Фондом Кремля для вшанування "великих захисників" Росії. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення РФ його Фонд розвитку мистецтв отримував значне фінансування від російського Президентського фонду культурних ініціатив.

Україна нагадала про рішення оркестру у 2022 році

Українські дипломати закликали Симфонічний оркестр Аннаполіса переглянути рішення щодо участі Рєпіна.

У посольстві нагадали, що у 2022 році оркестр уже виключав російського скрипаля зі своєї програми. Тоді його виступ замінили музичним вшануванням України.

"Ми сподіваємося, що Симфонічний оркестр Аннаполіса уважно розгляне ці занепокоєння та підтвердить солідарність з Україною", – заявили українські дипломати.

Де ще скасовували виступи Рєпіна

У посольстві зазначили, що низка культурних установ уже переглянула співпрацю з російським музикантом.

Зокрема, йдеться про Філармонічний оркестр Мангайма в Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді. Останній у березні скасував виступ Рєпіна.

Також у Будапешті після звернення українського посольства скасували виступ скрипаля на відкритті концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

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