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Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях

Суббота 06 июля 2024 22:31
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Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях Фото: флаг Болгарии (Getty-Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посольство Украины в Болгарии призвало всех болгарских официальных лиц и все политические силы не использовать тему войны в политических целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ведомства на странице Facebook.

В посольстве отметили, что украинцы каждый день платят самую страшную цену за сдерживание агрессора. Так страна отреагировала на то, что Болгария на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планировала предложить мирные переговоры между Россией и Украиной и выступить посредником.

Также в украинском ведомстве отметили, что призывы ограничить помощь Украине не приведут к миру. Способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира будет только увеличение оборонной помощи для Украины.

"Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение содействовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Украина совместно с союзниками работает над реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. В частности, украинская сторона благодарна Болгарии и премьер-министру Димитру Главчеву за участие в Саммите мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 июня.

"Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий", - подчеркнули в украинском посольстве в Болгарии.

Кроме того, Украина выразила благодарность Болгарии за принятые решения в поддержку украинского государства и всю оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную практическую помощь.

"Это значительный вклад в нашу общую победу, подтверждение исторически дружественных украинско-болгарских отношений и взаимопомощи в трудные времена. Выражая благодарность, Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи Украине во имя восстановления устойчивого мира и справедливости ", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что начиная с июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно выводам американского Института изучения войны (ISW), "окончательное" прекращение войны в логике российского диктатора Владимира Путина предполагает уничтожение украинской государственности.

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