Украина заканчивает работу над базой военных преступников, - Клименко

В ходе мероприятия стороны обсудили усиление Сил обороны страны благодаря формированию "Гвардии наступления", реабилитации раненых работников и служащих, а также формированию среды безопасности в Украине.

Фото: Украина заканчивает работу над базой военных преступников (mvs.gov.ua)

В свою очередь глава МВД выразил свою благодарность эстонской стороне за всестороннюю поддержку.

"Спасибо за то, что вы с нами с начала войны. Сегодня перед Украиной стоят те же задачи, как и год назад. В первую очередь вместе мы должны сделать все, чтобы победа как можно скорее приблизилась", - подчеркнул Клименко.

Он подчеркнул, что министерство хотело бы, чтобы дружественные страны могли обеспечить для себя безопасность, о которой сейчас мечтает Украина, поэтому, по его словам, в скором времени будет готова база военных преступников, которой МВД поделится с иностранными коллегами.

"На сегодняшний день в этой базе 218 тысяч человек. Это бывшие и нынешние граждане Украины. Те, кто проживает на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области", - сказал Игорь Клименко.

По его словам, в первую очередь, это представители органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований. Также речь идет о 172 тысячах представителей российского военного руководства и представителях вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее генпрокурор Андрей Костин в интервью РБК-Украина рассказал о запуске базы данных об основных международных преступлениях - Core International Crimes Exchange Database.

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