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Украина заготовила рекордный запас топливной древесины

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 16:02
Украина заготовила рекордный запас топливной древесины Фото: топливную древесину уже начали поставлять в прифронтовые районы (freepik.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что в Украине заготовлен рекордный запас топливной древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы агентства Юрия Болоховца.

Как сообщает руководитель Гослесагентства, на 1 декабря на складах предприятия по всей Украине хранится более 260 тысяч кубометров топливной древесины.

Кроме того, за последнюю неделю также заготовлено немало дров, и показатели заготовки значительно превышают уровень реализации. В общей сложности в декабре предусмотрено заготовить 314 тысяч кубометров дров. Поставки продолжаются в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топливной древесины передается украинским военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесоводы в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", - подтверждает глава Гослесагентства.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные общины Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей заключили с лесхозами договоры о закупке топливной древесины для прифронтовых территорий.

Напомним, в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

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