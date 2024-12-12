Украина зафиксировала более сотни атак РФ вблизи ядерных объектов, - Галущенко

Об этом он рассказал во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Деном Йоргенсеном в Вене.

Галущенко отметил, что маршруты атакованных объектов все ближе приближаются к атомным электростанциям, создавая реальную угрозу ядерной безопасности.

"Зафиксировано более 120 случаев, когда ракеты или дроны (России - ред.) пролетали над или вблизи ядерных станций. Ранее основную угрозу составляли дроны, однако сейчас Россия использует значительно более дорогие ракеты. Это свидетельствует об их готовности достигать цели любой ценой", - пояснил министр.

Отмечается, что российские атаки все чаще направлены на подстанции, которые критически важны для стабильной работы атомных электростанций. Это создает риски для энергетической системы страны и для международной ядерной безопасности.

Галущенко отметил необходимость тесной координации с Европейским Союзом и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения мониторинга и защиты ядерных объектов.

Участники также обсудили пути усиления поддержки украинского энергосектора, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины, который активно привлекает донорские средства.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы интеграции Украины в европейский энергетический рынок и реформирования энергетических рынков.

Напомним, что Россия ударила дроном по автомобилю МАГАТЭ, что привело к серьезному повреждению служебной машины.