Украина задействует передовое ПО для судов над российскими военными преступниками
Украина планирует использовать программное обеспечение от американского поставщика аналитических данных Palantir Technologies, чтобы помочь ей в судебном преследовании военных преступлений, совершенных Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компания сообщила, что Palantir, которая поставила Украине системы, которые помогают ей отслеживать танки и поддерживать беженцев, теперь работает с Офисом генерального прокурора страны, чтобы позволить следователям по всей Европе объединять и обрабатывать данные.
По данным Palantir, его программное обеспечение будет сочетать данные разведки и спутниковые снимки для создания карты улик, например, для установления близости российского оборудования к месту преступления или для сбора фотографий, которые украинцы загрузили в социальные сети.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал в заявлении, предоставленном Palantir: "Анализ такого количества доказательств был бы практически невозможен без современных ИТ-решений".
Данные, которые будет обрабатывать программное обеспечение Palantir, относятся к заявлениям об убийствах, изнасилованиях, пытках и разрушениях, которые являются частью более чем 80 тысяч преступлений, зарегистрированных в Украине с момента вторжения России более года назад.
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