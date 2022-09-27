Украина запретила экспорт товаров в Россию

По информации ведомства, теперь будет запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, страной назначения которых является Россия. Такое нововведение будет действовать до момента окончания военного положения и прекращения недружественных действий по отношению к Украине со стороны РФ.

"Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в РФ де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

По прогнозам Кабмина, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины, поскольку экспорт украинских товаров на территорию РФ в период с марта по июнь 2022 года составил всего 4,2 млн долларов. В то же время стоимость товаров, которые украинские предприятия экспортировали в РФ еще в январе 2022 года, составила 250 млн долларов.

В Минэкономики добавляют, что эмбарго поможет и украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед Россией. Теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках.